Стала известна статистика ударов в бою Цзю и Мендосы

В ночь на 15 октября 2023 года на арене в австралийском штате Квинсленд состоялся бой Тимофея Цзю, обладателя временного титула чемпиона в первой средней весовой категории по версии WBС, и Брайана Мендосы.
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