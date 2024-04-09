Китай дал полный и рациональный ответ на заявления США об "избыточных производственных мощностях" -- Министерство финансов КНР

Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ -- Китай дал полный и рациональный ответ на заявления США об "избыточных производственных мощностях" в ходе встреч и переговоров китайской стороны с министром финансов США Джанет Йеллен, которая 4 апреля прибыла в Китай с шестидневным визитом.