Китай дал полный и рациональный ответ на заявления США об "избыточных производственных мощностях" -- Министерство финансов КНР

Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ -- Китай дал полный и рациональный ответ на заявления США об "избыточных производственных мощностях" в ходе встреч и переговоров китайской стороны с министром финансов США Джанет Йеллен, которая 4 апреля прибыла в Китай с шестидневным визитом.
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