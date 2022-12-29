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Власти Тайваня разместят 10,5 тыс. защитных сооружений от ракетно-бомбовых ударов

Власти Тайваня разместят 10,5 тыс. защитных сооружений от ракетно-бомбовых ударов

В четверг, 29 декабря стало известно, что правительство Тайваня оснастят около 10,5 тысяч убежищ.  Защитные сооружения предназначены от ракетно-бомбовых ударов и рассчитаны на 86 миллионов человек, что превышает население острова почти в 3 раза.

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