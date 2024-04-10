Гуцул — о визите президента Санду: власти боятся гагаузов

Всё в Румынию жалкую пытается затянуть.А что Румыния в Молдавию не входит,территориально вроде же увеличится?

Eduard

Гоните её на фиг! ЕС ,а там и НАТО,это война как на Украине.От Санду как от сифозной надо бежать с её трепом.