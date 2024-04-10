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Гуцул — о визите президента Санду: власти боятся гагаузов

Гуцул — о визите президента Санду: власти боятся гагаузов

Глава Гагаузии Евгения Гуцул прокомментировала визит президента Молдавии Майи Санду в город Комрат. «Мы, гагаузы, гостеприимный народ.

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Комментарии
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Eduard
Нуланд тоже в Украину печеньки привезла,чем это кончилось видите сейчас(не кончилось)
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20 час.
Eduard
Всё в Румынию жалкую пытается затянуть.А что Румыния в Молдавию не входит,территориально вроде же увеличится?
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20 час.
Eduard
Гоните её на фиг! ЕС ,а там и НАТО,это война как на Украине.От Санду как от сифозной надо бежать с её трепом.
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20 час.

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