Олег Харченко: «Как сегодня нужно строить»

Председатель Объединения архитектурных мастерских — выставке в Российском этнографическом музее В Российском этнографическом музее открылась IX Архитектурная биеннале (0+), ее работа продлится по воскресенье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии