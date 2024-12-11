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Зимой нужны его дополнительные источники: врачи назвали богатые витамином D продукты

Зимой нужны его дополнительные источники: врачи назвали богатые витамином D продукты

Витамин D поддерживает иммунную систему, и зимой нужно заботиться о его дополнительных источниках для организма, подчеркивают врачи Уфимские медики из Республиканского клинического перинатального центра напомнили россиянам о важности достаточного получения витамина D.

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