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«Пап, я устал»: огромный пес попросился на ручки и поразил прохожих

«Пап, я устал»: огромный пес попросился на ручки и поразил прохожих

«Когда внезапно очень захотелось обнимашек».Даже самым крупным хорошим мальчикам иногда хочется на ручки, и лохматый герой этого видео, опубликованного в Telegram на канале «Собакен», тоже захотел вспомнить детство и немного покататься на хозяине.

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