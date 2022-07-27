«Пап, я устал»: огромный пес попросился на ручки и поразил прохожих

«Когда внезапно очень захотелось обнимашек».Даже самым крупным хорошим мальчикам иногда хочется на ручки, и лохматый герой этого видео, опубликованного в Telegram на канале «Собакен», тоже захотел вспомнить детство и немного покататься на хозяине.