«Каждая дивизия получит беспилотники»: армию США насытят дронами Министр обороны США Пит Хегсет на днях потребовал от армии насытить боевые порядки беспилотниками.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Каждая дивизия получит беспилотники»: армию США насытят дронами Министр обороны США Пит Хегсет на днях потребовал от армии насытить боевые порядки беспилотниками.
Свежие комментарии