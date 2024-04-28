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Экс-полковник СБУ Стариков: РФ ищет слабые места в обороне ВСУ по всему фронту

Экс-полковник СБУ Стариков: РФ ищет слабые места в обороне ВСУ по всему фронту

Армия России ищет слабые места обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому в ближайшее время направления конфликта "загорятся везде", при этом одной из брешей обороны ВСУ является район у населенного пункта Очеретино.

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