Экс-полковник СБУ Стариков: РФ ищет слабые места в обороне ВСУ по всему фронту

Армия России ищет слабые места обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому в ближайшее время направления конфликта "загорятся везде", при этом одной из брешей обороны ВСУ является район у населенного пункта Очеретино.
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