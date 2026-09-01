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Север Пресс

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Ямальская здравница «Юма» открыла бронирование путевок на 2027 год

Ямальская здравница «Юма» открыла бронирование путевок на 2027 год

Ямальская семейная здравница «Юма» 1 сентября открыла бронирование путевок на 2027 год. Заявки будут принимать два месяца — до 1 ноября.

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