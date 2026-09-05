Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус фигуристки Камилы Валиевой

Отзыв нейтрального статуса Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус российской фигуристки Камилы Валиевой, лишив её права выступать на международных соревнованиях.
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