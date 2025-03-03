NM: ежедневная доза экстракта ростков брокколи помогает в профилактике диабета

Новое исследование предполагает, что ключевое соединение в таких продуктах, как брокколи, брюссельская капуста и белокочанная капуста, может снижать уровень сахара в крови, потенциально обеспечивая недорогой и доступный способ профилактики развития диабета 2 типа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии