Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении жителей многоквартирного дома в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре

В медиапространстве сообщается, что в Нижневартовске подросток после того, как он совместно с другими несовершеннолетними не смог попасть в подъезд многоквартирного дома, достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону окон жильцов.
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