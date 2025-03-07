Противников мечети бьют и сажают: в Перми преследуют сопротивляющихся исламизации

Русский Колоколъ За этих снеговиков накажут учительницу Анну Пьянзину. Почему пермские силовики берут под козырек при контакте с диаспорами? Алексей НИКИТИН Анна пока на свободе Новости о деле Анны Пьянзиной.
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