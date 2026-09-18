В больнице на Пехотной женщине удалили 10-килограммовую опухоль

В больницу №52 на улице Пехотной обратилась 60-летняя пациентка с жалобами на увеличение живота, слабость и одышку при физической нагрузке.
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