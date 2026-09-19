Нико Росберг предсказал победы Red Bull в конце сезона-2026

Нико Росберг предсказал победы Red Bull в конце сезона-2026PirelliЧемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг считает, что Red Bull Racing сможет заметно прибавить до конца сезона и побороться за победы в гонках.
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