Трамп признал, что у Киева не хватает солдат для продолжения конфликта

Экс-лидер Соединённых Штатов Америки и участник президентской гонки Дональд Трамп принял участие в интервью, которое у него взял известный своими острыми заявлениями на политические темы предприниматель Илон Маск.
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