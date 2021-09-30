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    Ну, Грефа давно пора.О начале новой за...

О сенсационном возвращении Греты Тунберг

О сенсационном возвращении Греты Тунберг

Самая известная в мире школьная прогульщица, которая год назад вроде бы вернулась за парту, теперь снова в строю.

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Николай Сопляков
Лицо Европы....
Лариса Абросимова
М-да! Однако! Лицо Европы- лицо неадекватной малолетки. Докатились!
Валерий Корытов
Это не лицо, немного другая часть, которая находится ниже
Natalija Osminina
Она - символ того, чем именно думают западные элиты.
Ural Karahanow
"...настоящих буйных мало - вот и нету вожаков...". Высоцкий был прав. И буйные подтягиваются.
CyberArmy
Школьнице пора знать - 60% углекислого газа выделяет мировой океан. Если Европа сократит выбросы до 0%, что не возможно, мировые выбросы сократятся на 1,2%. Перевести на Гутенбергский - она дура.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
кто бы сомневался, такие и нужны, для этого их и используют......
Андрей Щеголеватых
До чего дошёл регресс - вся надежда на девушку с вегетативными мозгами...
Анатолий Лановой
А до чего дошел прогресс. АНАЛгин нюхнул грязный российский газ, что-то вроде-бы начало происходить с мозгами.
Алексей Зверев
Я очень сильно волновался, когда она пропала !!! Ну теперь планета будет спасена !!!😂😂😂👩👩‍🦰
Александр Блинов
Когда уже эту мелкую эко-прошмандовку наконец поместят в соответственное лечебное заведение?
Natalija Osminina
Пока что она выступает гл.врачом.
larsen
Пока что она выступает капризной, невоспитанной, великовозрастной девицей.
Сергей Новосельцев
В соответственном лечебном заведении, кто первый надел халат, тот и врач, там врачей и пациентов можно отличить только по одежде. Но в настоящее время эти лечебные учреждения закрыли.
Леонид Буравлев
Давай Грета, зажигай!)))Ещё заяви, что прививки то-же влияют на изменение климата!Чем больше за тобой европейских дебилов пойдет, тем быстрее про Россию забудете и перестанете нам мешать спокойно жить!)))
Евгений Шаталов
Мелкий злобный крысёныш.
Людмила Гагаринова
грете найти место в Кащенко. Пора, ярко выраженная клиника.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
я отработал 12 лет в психиатрии, могу это подтвердить, судя по выражению её лица, а также глаз, у неё скорее всего шизофрения 2 степени.
Юлия
Дело не в Грете. Дело в её кукловодах, её вытаскивают из забытья, пишут ей слова и возят говорящую некрасивую куклу туда, куда надо.
Iness Aartee
Как не стыдно выставлять Грету, её научили бы хотя бы разговаривать! Кроме бла- бла! Делайте выводы
Дмитрий Фактурович
Нужно запретить детям участвовать в политике, до совершеннолетия. Не имеешь права голосовать, не имеешь права выступать публично по политическим и около-политическим вопросам. А кукловоды, втягивающие детей в политику, должны сидеть в тюрьме, как и педофилы.
Василий Иванович
Александр Горячев
Мир понемногу сходит с ума. Партия Зелёных состоит из тупорылых придурков, Мало того, что они ничего не понимают об устройстве Природы, они начали пугать весь Белый Свет своими заморочками. Если посмотреть из космоса на нашу планету, то мы увидим, что любая область страны занимает место меньше, чем блоха на заднице слона. И они говорят, что мы портим воздух на планете! Природа во всю, распоряжается сама, а мы только пользуемся с разной степенью успеха её дарами. Учёные уже, какое столетие пытаются напугать нас своими эмоциями о, якобы, жутких, смертельных изменениях в Природе, а она всё продолжает работать в своём режиме, иногда его перегибая.
Галина Емельянова
Да, законы мироздания действуют сами по себе, а мы, люди пыжимся ими управлять... Лучше бы навели порядок в человеческой популяции: перестали бы воевать, убивать, берегли бы природу...
Виктор Каменский
Не успел "петрушка"запылиться!
Александр Иванов
В ХХ уже был один кликуша Гитлер, в очень жестоко Миру его воззрения обошлись, теперь Запад выдвигает новую кликушу, как бы нам также жестоко не обошлось??
Вальдемар
Какая же она страшная? Как атомная война!!!!!
Ино планетянка
Может хватит писать в миртесен о психбольных людях...За этой шавкой кто-то взрослый и трусливый стоит, а она выучила и что-то лопочет....Выставляют девку на посмешище...А прочитала ли эта дева хоть ОДНУ УМНУЮ КНИГУ ???
Ольга Скобликова
"А главное, неужели те, кто уже на собственной мёрзнущей шкуре испытали, к чему ведёт «прекрасный зелёный мир» без ископаемого топлива, снова купятся на Грету?" - купятся, обязательно купятся, будут петь ей дифирамбы и восхвалять её знания и способности.
Серж Южанин
Серж Южанин
Серж Южанин
Серж Южанин
Natalija Osminina
Эко, как замахнулись! На "очередную встречу на высшем уровне по изменению климата, запланированную на конец октября в английском Глазго". На КОНЕЦ ОКТЯБРЯ!! Да еще и в английском Глазко!! Мечтатели... Горючего нет, заправки стоят. Рабочих рук нет. Магазины пустеют. Сами англичане считают, что их ждет грандиозный торгово-холодный коллапс. В Исландии уже нетипично для такого времени года выпал снег. Гольфстрим охлаждается. А Грета возглавит сборище пациентов дурки, обсуждающих, как охладить глобальное потепление))).
Владимир Четвертнов
Я правильно понял, что эта артистка разговорного жанра придёт пешком, в самотканном рядне на поляну среди леса, где и будет выступать... А не прилетела, не приплыла и не приехала на автомобиле в построенное здание, где пользуется электричеством, чистой водой и без написанного на бумаге текста?..
Сергей Торопчин
Vladimir Osheschko
До сих пор я думал, что "бла-бла-бла" это немецкое определение болтовни. А кретинизм или гретизм уже давно гуляет по белу свету.
Борис Осипов
Для этих Грета самый раз...
Ирина
Молодец, Грета! Все правильно делает, заставляет президентов, политиков и чиновников шевелиться и думать о завтрашнем дне не только для себя, но и для всей страны и человечества в целом. Недаром видео моей песни "Локдаун" ( исп. И. Зезюкова), где красной нитью показана Грета, пробивающая свои идеи сквозь противостояние высших лиц заняла призовое место в международном конкурсе в Лондоне. Скоро новое выступление с этой песней в Италии. Для спонсоров мой номер карты Сбер: 4276 1609 2804 2226. Тел. 89191292636 привязан к карте. Нужны: оплата билетов на самолет, гостиницы. костюма, загранпаспорта и др. Возможно еще взять 3-х человек для выступления.
Виталий
Эта девушка больна, а У Вас какие проблемы???
Александр Рыбин
Бааальшие деньжищи на больном ребёнке сделали!
Алла Дубинина
Значит теплая зима была для нее, что жар амбиций зеленых не погасила. Посадить ее на остров возле ветряка, а потом через год показать , что от нее осталось - а вдруг поумнеет?

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