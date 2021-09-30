О сенсационном возвращении Греты Тунберг

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаО сенсационном возвращении Греты ТунбергСамая известная в мире школьная прогульщица, которая год назад вроде бы вернулась за парту, теперь снова в строю.Вернуться к статье4220НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай СопляковЛицо Европы....Лариса АбросимоваМ-да! Однако! Лицо Европы- лицо неадекватной малолетки. Докатились!ВКВалерий КорытовЭто не лицо, немного другая часть, которая находится нижеNatalija OsmininaОна - символ того, чем именно думают западные элиты.Ural Karahanow"...настоящих буйных мало - вот и нету вожаков...". Высоцкий был прав. И буйные подтягиваются.CCyberArmyШкольнице пора знать - 60% углекислого газа выделяет мировой океан. Если Европа сократит выбросы до 0%, что не возможно, мировые выбросы сократятся на 1,2%. Перевести на Гутенбергский - она дура.ВЛАДИМИР ЛАПИНкто бы сомневался, такие и нужны, для этого их и используют......Андрей ЩеголеватыхДо чего дошёл регресс - вся надежда на девушку с вегетативными мозгами...Анатолий ЛановойА до чего дошел прогресс. АНАЛгин нюхнул грязный российский газ, что-то вроде-бы начало происходить с мозгами.Алексей ЗверевЯ очень сильно волновался, когда она пропала !!! Ну теперь планета будет спасена !!!😂😂😂👩👩🦰Александр БлиновКогда уже эту мелкую эко-прошмандовку наконец поместят в соответственное лечебное заведение?Natalija OsmininaПока что она выступает гл.врачом.LlarsenПока что она выступает капризной, невоспитанной, великовозрастной девицей.Сергей НовосельцевВ соответственном лечебном заведении, кто первый надел халат, тот и врач, там врачей и пациентов можно отличить только по одежде. Но в настоящее время эти лечебные учреждения закрыли.Леонид БуравлевДавай Грета, зажигай!)))Ещё заяви, что прививки то-же влияют на изменение климата!Чем больше за тобой европейских дебилов пойдет, тем быстрее про Россию забудете и перестанете нам мешать спокойно жить!)))Евгений ШаталовМелкий злобный крысёныш.ЛГЛюдмила Гагариновагрете найти место в Кащенко. Пора, ярко выраженная клиника.ВЛАДИМИР ЛАПИНя отработал 12 лет в психиатрии, могу это подтвердить, судя по выражению её лица, а также глаз, у неё скорее всего шизофрения 2 степени.ЮЮлияДело не в Грете. Дело в её кукловодах, её вытаскивают из забытья, пишут ей слова и возят говорящую некрасивую куклу туда, куда надо.IAIness AarteeКак не стыдно выставлять Грету, её научили бы хотя бы разговаривать! Кроме бла- бла! Делайте выводыДмитрий ФактуровичНужно запретить детям участвовать в политике, до совершеннолетия. Не имеешь права голосовать, не имеешь права выступать публично по политическим и около-политическим вопросам. А кукловоды, втягивающие детей в политику, должны сидеть в тюрьме, как и педофилы.Василий ИвановичАлександр ГорячевМир понемногу сходит с ума. Партия Зелёных состоит из тупорылых придурков, Мало того, что они ничего не понимают об устройстве Природы, они начали пугать весь Белый Свет своими заморочками. Если посмотреть из космоса на нашу планету, то мы увидим, что любая область страны занимает место меньше, чем блоха на заднице слона. И они говорят, что мы портим воздух на планете! Природа во всю, распоряжается сама, а мы только пользуемся с разной степенью успеха её дарами. Учёные уже, какое столетие пытаются напугать нас своими эмоциями о, якобы, жутких, смертельных изменениях в Природе, а она всё продолжает работать в своём режиме, иногда его перегибая.Галина ЕмельяноваДа, законы мироздания действуют сами по себе, а мы, люди пыжимся ими управлять... Лучше бы навели порядок в человеческой популяции: перестали бы воевать, убивать, берегли бы природу...ВКВиктор КаменскийНе успел "петрушка"запылиться!Александр ИвановВ ХХ уже был один кликуша Гитлер, в очень жестоко Миру его воззрения обошлись, теперь Запад выдвигает новую кликушу, как бы нам также жестоко не обошлось??ВальдемарКакая же она страшная? Как атомная война!!!!!Ино планетянкаМожет хватит писать в миртесен о психбольных людях...За этой шавкой кто-то взрослый и трусливый стоит, а она выучила и что-то лопочет....Выставляют девку на посмешище...А прочитала ли эта дева хоть ОДНУ УМНУЮ КНИГУ ???Ольга Скобликова"А главное, неужели те, кто уже на собственной мёрзнущей шкуре испытали, к чему ведёт «прекрасный зелёный мир» без ископаемого топлива, снова купятся на Грету?" - купятся, обязательно купятся, будут петь ей дифирамбы и восхвалять её знания и способности.Серж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинNatalija OsmininaЭко, как замахнулись! На "очередную встречу на высшем уровне по изменению климата, запланированную на конец октября в английском Глазго". На КОНЕЦ ОКТЯБРЯ!! Да еще и в английском Глазко!! Мечтатели... Горючего нет, заправки стоят. Рабочих рук нет. Магазины пустеют. Сами англичане считают, что их ждет грандиозный торгово-холодный коллапс. В Исландии уже нетипично для такого времени года выпал снег. Гольфстрим охлаждается. А Грета возглавит сборище пациентов дурки, обсуждающих, как охладить глобальное потепление))).Владимир ЧетвертновЯ правильно понял, что эта артистка разговорного жанра придёт пешком, в самотканном рядне на поляну среди леса, где и будет выступать... А не прилетела, не приплыла и не приехала на автомобиле в построенное здание, где пользуется электричеством, чистой водой и без написанного на бумаге текста?..Сергей ТоропчинVladimir OsheschkoДо сих пор я думал, что "бла-бла-бла" это немецкое определение болтовни. А кретинизм или гретизм уже давно гуляет по белу свету.БОБорис ОсиповДля этих Грета самый раз...ИринаМолодец, Грета! Все правильно делает, заставляет президентов, политиков и чиновников шевелиться и думать о завтрашнем дне не только для себя, но и для всей страны и человечества в целом. Недаром видео моей песни "Локдаун" ( исп. И. Зезюкова), где красной нитью показана Грета, пробивающая свои идеи сквозь противостояние высших лиц заняла призовое место в международном конкурсе в Лондоне. Скоро новое выступление с этой песней в Италии. Для спонсоров мой номер карты Сбер: 4276 1609 2804 2226. Тел. 89191292636 привязан к карте. Нужны: оплата билетов на самолет, гостиницы. костюма, загранпаспорта и др. Возможно еще взять 3-х человек для выступления.ВиталийЭта девушка больна, а У Вас какие проблемы???Александр РыбинБааальшие деньжищи на больном ребёнке сделали!Алла ДубининаЗначит теплая зима была для нее, что жар амбиций зеленых не погасила. Посадить ее на остров возле ветряка, а потом через год показать , что от нее осталось - а вдруг поумнеет?Комментировать
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