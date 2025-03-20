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Путин не зря предложил сыграть в хоккей. Теперь Трампа "прогнет" Овечкин

Путин не зря предложил сыграть в хоккей. Теперь Трампа "прогнет" Овечкин

Недавнее проведение Турнира четырех наций без России явно задело за живое одного любителя хоккея. На фоне многих неясностей и вопросов, возникших после состоявшегося во вторник телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, успех как минимум одной их договоренности кажется очевидным: США и Россия снова сыграют в хоккей.

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