В Новосибирске умер один из рабочих, упавших в кипяток в подвале лицея

Слесарь теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК), который еще с двумя рабочими провалился в яму с кипятком в подвале лицея в Новосибирске, умер в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на Новосибирский филиал СГК.