Мутные воды

ONIX

Автор,ты не в себе? Что это за жена,если ее нужно постоянно усыплять,для того,что бы вступить с ней в связь? Ну ладно один раз,а если это было неоднократно? Жена совсем ,что ли дура,что не задалась вопросом,что с ней собственно периодически происходит и она оказывается в нирване? Первая история больше похожа на фантазии прыщавого подростка,у которого никогда не было женщины и мало вероятно,но автор умудрилась из двух этих высосанных из пальца историй,раздуть проблему изнасилований.