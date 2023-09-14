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  • ONIX
    Автор,ты не в себе? Что это за жена,если ее нужно постоянно усыплять,для того,что бы вступить с ней в связь? Ну ладно...Мутные воды
  • Владимир Алтайцев
    ужасные и мерзкие поступки  подонков, нет им оправдания.Мутные воды
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    Не просто верю, а знаю, что этот закон работает.Бумеранг за слезы...

Мутные воды

Мутные воды

Недавно мы с девчонками выпили разговорились и стали обсуждать самые отвратительные мужские признания, которые слышали за всю свою жизнь.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
ужасные и мерзкие поступки  подонков, нет им оправдания.
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12 час.
ONIX
Автор,ты не в себе? Что это за жена,если ее нужно постоянно усыплять,для того,что бы вступить с ней в связь? Ну ладно один раз,а если это было неоднократно? Жена совсем ,что ли дура,что не задалась вопросом,что с ней собственно периодически происходит и она оказывается в нирване? Первая история больше похожа на фантазии прыщавого подростка,у которого никогда не было женщины и мало вероятно,но автор умудрилась из двух этих высосанных из пальца историй,раздуть проблему изнасилований.
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6 час.

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