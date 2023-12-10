Завершено расследование дела об убийстве 26-летнего мужчины в Пудоже

Молодого человека избили в сентябре около одного из ночных заведений города. Следователями Медвежьегорского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Карелия завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Петрозаводска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии