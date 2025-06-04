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Царьград

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Politico: Франция и Бельгия не хотят отказываться от газа из России

Politico: Франция и Бельгия не хотят отказываться от газа из России

Париж и Брюссель отказались поддержать инициативу Еврокомиссии.Издание Politico сообщает о позиции Франции и Бельгии относительно предложения Еврокомиссии запретить поставки российского сжиженного природного газа в страны ЕС.

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