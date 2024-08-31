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Киев выводит потрёпанные элитные части из Курской области

Киев выводит потрёпанные элитные части из Курской области

Политнавигатор ΒϹУ вывeли иɜ κуpcκοй οблacти ϶литныe пοдpaɜдeлeния cпeцнaɜa, a нa иx мecтο ɜaгнaли нacпex οбучeнныx пexοтинцeв.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
ВСУ выводят потрепанный спецназ ! Это как ? Хотят вводят , хотят выводят ? Охренеть. Сколько вошло , столько и должно сдохнуть , и больше ни один хохол или наемник не должен переступить границу РФ .
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13 час.
ИИ
Иван Иванов
Полность согласен с Бендер Задунайский.
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11 час.

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