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Киев выводит потрёпанные элитные части из Курской области
Комментарии
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Бендер Задунайский
ВСУ выводят потрепанный спецназ ! Это как ? Хотят вводят , хотят выводят ? Охренеть. Сколько вошло , столько и должно сдохнуть , и больше ни один хохол или наемник не должен переступить границу РФ .
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13 час.
ИИ
Иван Иванов
Полность согласен с Бендер Задунайский.
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11 час.
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