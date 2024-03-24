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Лавиолетт о Панарине в матче с «Флоридой»: «Он снова был монстром. В каждой смене играет на полную катушку»

Форвард «Рейнджерс» отметился дублем и победным буллитом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (4:3 Б).

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