Ну им всё кажется, что хиханьки да хаханьки. Что можно говорить, что на ум взбредёт, особо не следя за словами - и ничего им за это не будем.
Таня, вот ты и договорилась - против тебя возбудили уголовное дело
Комментарии
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Olga
Кто и зачем Меладзе в Россию пускает? Развернуть на таможне и всё дела, пусть на корпоративах зарабатывает у тех, кому славу кричит.
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16 час.
ВЯЧЕСЛАВ УЖЕГОВ
Не знаю,кто такой(такая) Mash, но писать так,как( хотя,почему,как)двоечница (двоечник) и писать про человека,что попало,( а 99% читающих этого не могут удостовериться в правоте написанного), неграмотной непотребно
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16 час.
Сергей Иванов
Что Меладзе делает в России?! Гнать в три шеи!!! И того, кто его позвал, тоже гнать!
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15 час.
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