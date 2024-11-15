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США пригрозили России из-за КНДР

США пригрозили России из-за КНДР

По теме высказался советник президента США по национальной безопасности, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».

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Комментарии
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АндрейБорков
США с их партнерами давно НА Х...Й не посылали! Какое ваше собачье дело с кем РФ сотрудничает? У РФ и КНДР подписан и ратифицирован ДОГОВОР! У США и УкРуины есть подобный договор? ХЕР НА РЫЛО! А у Южной Кореи и УкРуины есть такой же договор? Опять ХЕР НА РЫЛО! О чем тогда этот дешёвый базар америксов? УкРуине можно поставлять оружие, засылать туда войска под видом наемников, наводить ракеты на объекты РФ, предоставлять спутниковые данные и т.д.? А кто определил, что это все можно? По этому ДОРГИЕ АМЕРИКАНСКИЕ &quot;ДРУЗЬЯ&quot;, КРАСНУЮ ОБЛУПЛЕННУЮ КУЛЬТЯПКУ ВАМ НА ВОРОТНИК В ЧУГУННОМ ИСПОЛНЕНИИ ОТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, ЧТО БЫ БАШКА НЕ БОЛТАЛАСЬ И ВОРОТНИЧЕК НЕ МАЧКАЛСЯ.....
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