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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Количество погибших при обрушении крыши в ночном клубе достигло почти 80 человек

Почти восемьдесят человек погибли и около 160 получили ранения в столице Доминиканской Республики рано утром во вторник после обрушения крыши в ночном клубе, где политики, спортсмены и другие лица присутствовали на концерте меренге (популярный в Доминикане жанр музыки и танца), сообщили власти.

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