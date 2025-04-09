Количество погибших при обрушении крыши в ночном клубе достигло почти 80 человек

Почти восемьдесят человек погибли и около 160 получили ранения в столице Доминиканской Республики рано утром во вторник после обрушения крыши в ночном клубе, где политики, спортсмены и другие лица присутствовали на концерте меренге (популярный в Доминикане жанр музыки и танца), сообщили власти.