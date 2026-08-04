Политика как он...
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Политика как она есть

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Премьер Британии призвал изменить многовековое устройство страны

Премьер Британии призвал изменить многовековое устройство страны

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм поддержал создание собственной Конституции. Единый основной закон должен закрепить принципы управления страной и распределить полномочия между центральной властью и регионами.

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