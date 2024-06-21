В ранний доступ вышла скандинавская выживалка Aska Студия Sand Sailor Studio вместе с ...

В ранний доступ вышла скандинавская выживалка AskaСтудия Sand Sailor Studio вместе с издателем Thunderful Publishing выпустили в ранний доступ новую скандинавскую выживалку Aska, где вам предлагается возглавить племя викингов и в соло или вместе с друзьями заниматься его развитием.
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