В ранний доступ вышла скандинавская выживалка Aska Студия Sand Sailor Studio вместе с ...

В ранний доступ вышла скандинавская выживалка AskaСтудия Sand Sailor Studio вместе с издателем Thunderful Publishing выпустили в ранний доступ новую скандинавскую выживалку Aska, где вам предлагается возглавить племя викингов и в соло или вместе с друзьями заниматься его развитием.