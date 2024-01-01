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Российская экономика выросла

Валовой внутренний продукт России по результатам 2023 года увеличился на 3,5%, что свидетельствует об устойчивости отечественной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими в госпитале им.

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