Окно на Ближний Восток и в Северную Африку: Министр назвал преимущества от вступления Египта в БРИКС

Египет, который стал одним из новых членов БРИКС, начнёт способствовать сбыту продукции стран-членов БРИКС на африканском континенте, заявил в интервью "РИА Новости" глава египетского минпромторга Ахмед Самир Салех.
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