В наши дни всё активнее обсуждается так называемая война городов, которую зачем-то развязал жёлто-блакитный противник, решив то ли померяться с нашей страной силушкой богатырской, то ли, чтобы блеснуть своим коварством и хитростью (таким уж им мнился этот недальновидный шаг), то ли ещё с какой … .