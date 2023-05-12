ИЗВЕСТИЯ iz

6 677 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Военкор «Известий» показал быт сражающегося под Авдеевкой полка

Военкор «Известий» показал быт сражающегося под Авдеевкой полка

Служащие 87-го отдельного стрелкового полка ВС РФ, также известного как полк имени товарища Сталина, ежедневно выполняют боевые задачи на авдеевском направлении спецоперации, а в перерывах между работой восстанавливают силы в опорном пункте.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх