Андрей Воробьёв: школьники замерзающего Климовска будут учиться дистанционно

В Подольске продолжается работа по возвращению отопления в жилые дома и социальные объекты.В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, где произошла крупная авария на котельной, уроки для школьников будут проходить в дистанционном формате.
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