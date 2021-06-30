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Решила рассказать про ирландскую баню, ее особенности и технические аспекты

Решила рассказать про ирландскую баню, ее особенности и технические аспекты

  Первое упоминание об ирландской бане датируется 1856 годом. Именно тогда ее разработал и создал опытный врач.

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Марина Максимова
Не была в ирландской бане. Наверно круто. Но вообще то, я не любитель бань. Баня, как мероприятие, возможно. Баня, как для себя отдохнуть, нет) Вот люблю я " европейскую лоханку" и все тут)) С пенкой и ароматическими маслами. И чтобы без свидетелей, сама со своими мыслями.)

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