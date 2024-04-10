Вынесен приговор убийцам, забившим до смерти сторожа школы в Ачинске в 2003 году

ГСУ СК России по Красноярскому краю Двух жителей Ачинска признали виновными в жестоком убийстве пенсионера в 2003 году, сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии