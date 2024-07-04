Истребители ВВС Израиля снова ударили по Ливану

Серию ударов по Ливану нанесли самолеты ВВС Израиля, сообщила 4 июля пресс-служба ЦАХАЛ. Целью атак стали «объекты инфраструктуры, используемые вооруженными формированиями шиитской организации „Хезболлах“».
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