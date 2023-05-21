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В России появятся деревянные многоэтажки

В России появятся деревянные многоэтажки

Правила строительства деревянных многоэтажных домов намерено внедрить российское Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства к 2024 году, пишет 21 мая газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

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