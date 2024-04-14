Гадюки проснулись: 4 правила, как не пострадать от укуса змеи на прогулке

Змеи просыпаются, а значит? во время отдыха на природе стоит проявлять бдительность. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, даже на территории столицы есть вероятность встретить разных змей^ гадюку обыкновенную, ужа, медянку.
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