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По пророссийским соображениям застрелил насильников

По пророссийским соображениям застрелил насильников

В Сумской области солдат ВСУ застрелил четырех "побратимов", которые угрожали его изнасиловать. Теперь стрелка обвиняют в том, что он имел "пророссийские настроения", которые видимо заключались в том, что он не хотел, чтобы его насиловали сослуживцы.

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Комментарии
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юрий
На Урине вся армия- педерасты!
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