По пророссийским соображениям застрелил насильников

В Сумской области солдат ВСУ застрелил четырех "побратимов", которые угрожали его изнасиловать. Теперь стрелка обвиняют в том, что он имел "пророссийские настроения", которые видимо заключались в том, что он не хотел, чтобы его насиловали сослуживцы.