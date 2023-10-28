Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что президенту Украины Владимиру Зеленскому выгоднее сидеть тихо, чтобы не привлекать внимание к "своему провалу".
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