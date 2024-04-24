Задержание замглавы Минобороны Тимура Иванова

Задержание замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Главное " alt="" aria-hidden="true" /> Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов © Сергей Бобылев/ ТАСС СК РФ во вторник сообщил о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова по подозрению в получении взятки.
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