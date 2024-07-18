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Западные эксперты оценили слабость ВСУ и невозможность помощи союзников

Западные эксперты оценили слабость ВСУ и невозможность помощи союзников

Швейцарец в отставке Жак Бод сообщил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive о том, что вооруженные силы Украины сейчас находятся в очень ослабленном состоянии, и западные союзники уже не могут оказать им помощь.

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