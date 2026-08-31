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Царьград

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Петкилев рассказал о новых правилах перехода на неполный рабочий день

Петкилев рассказал о новых правилах перехода на неполный рабочий день

С 1 сентября 2026 года работодатели должны будут в течение пяти рабочих дней рассматривать заявки сотрудников на переход на неполное рабочее время.

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