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"Радуется, прыгает, дурачится". Татьяна Навка показала, как начался учебный год у дочери

"Радуется, прыгает, дурачится". Татьяна Навка показала, как начался учебный год у дочери

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка показала, как начался учебный год у её дочери от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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