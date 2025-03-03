Sky News: Зеленский после скандала в Вашингтоне перестал говорить на английском

Глава киевского режима Владимир Зеленский не стал говорить на английском языке с журналистами на пресс-конференции в Лондоне после своей недавней перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
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