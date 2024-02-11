Обучение волонтеров.

7 февраля в колледже прошел интенсивов для обучения добровольцев необходимым навыкам работы с маломобильными избирателями на избирательных участках во время выборов депутатов Палаты представителейНационального собрания восьмого созыва и местные Советы депутатов двадцать девятого созыва с подключением территориальных структур БРСМ, волонтеров ´Добро .