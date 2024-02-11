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Обучение волонтеров.

Обучение волонтеров.

7 февраля в колледже прошел интенсивов для обучения добровольцев необходимым навыкам работы с маломобильными избирателями на избирательных участках во время выборов депутатов Палаты представителейНационального собрания восьмого созыва и местные Советы депутатов двадцать девятого созыва с подключением территориальных структур БРСМ, волонтеров ´Добро .

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