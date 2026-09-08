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Царьград

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Министр Коленька сбежал из России посреди ночи, имея на счету 5 млрд? Кто его предупредил

Министр Коленька сбежал из России посреди ночи, имея на счету 5 млрд? Кто его предупредил

"Министр Коленька", которого подозревают в создании финансовой пирамиде, успел убежать из России до задержания.

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