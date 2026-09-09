Песков: стройные планы по дорожной карте урегулирования на Украине отсутствуют

«Стройные планы» по дорожной карте урегулирования конфликта на Украине пока отсутствуют. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
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